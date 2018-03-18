Навальный рассказал об «огромных деньгах за выдвижение» Собчак в президенты
Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей «обещали огромные деньги за выдвижение» на пост президента России.
«Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата», — сказал Навальный в разговоре с Собчак в эфире канала «Навальный. Live». Он также назвал Собчак «инструментом Путина».
Собчак ответила, что не говорила об «огромных деньгах за выдвижение».
В начале разговора с Навальным Собчак предложила ему сотрудничество. Навальный ответил: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность».
Как сообщает корреспондент «Медузы», после эфира Собчак пояснила, что не говорила Навальному, будто ей заплатят за выдвижение — она говорила, что нашла спонсоров предвыборной кампании.
Алексей Навальный проводил длительную кампанию по своему выдвижению в президенты России. Он провел серию митингов в разных регионах России, собравших тысячи людей. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата, после чего Навальный призвал к бойкоту выборов.
Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, заявив, что собирается стать кандидатом «против всех».