Навальный рассказал об «огромных деньгах за выдвижение» Собчак в президенты

Алексей Навальный утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей «обещали огромные деньги за выдвижение» на пост президента России.

«Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата», — сказал Навальный в разговоре с Собчак в эфире канала «Навальный. Live». Он также назвал Собчак «инструментом Путина».

Собчак ответила, что не говорила об «огромных деньгах за выдвижение».

В начале разговора с Навальным Собчак предложила ему сотрудничество. Навальный ответил: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность».

Как сообщает корреспондент «Медузы», после эфира Собчак пояснила, что не говорила Навальному, будто ей заплатят за выдвижение — она говорила, что нашла спонсоров предвыборной кампании.