В Петербурге муниципального депутата задержали по жалобе главы избирательной комиссии и арестовали на 12 суток

Даниил Кен
16:41, 17 марта 2018
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В Санкт-Петербурге суд арестовал на 12 суток муниципального депутата округа «Морские ворота» Даниила Кена, задержанного 17 марта в территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 22.

Кен сообщил, что его признали виновном в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Кен приехал в ТИК, чтобы подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса. По его словам, «председатель [Олег] Ткаченко отказался принимать документы и вызвал полицию», заявив, что депутат «устроил драку и нецензурно ругался». В ТИК не пускали и других людей с направлениями членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей.

«Фонтанка» называет Даниила Кена сторонником Алексея Навального.

18 марта в России пройдут президентские выборы.
17 марта и в предшествующие дни в разных городах были задержаны сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального, который организовал кампанию наблюдения за выборами.
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