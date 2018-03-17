В Петербурге муниципального депутата задержали по жалобе главы избирательной комиссии и арестовали на 12 суток

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 12 суток муниципального депутата округа «Морские ворота» Даниила Кена, задержанного 17 марта в территориальной избирательной комиссии (ТИК) № 22.

Кен сообщил, что его признали виновном в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Кен приехал в ТИК, чтобы подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса. По его словам, «председатель [Олег] Ткаченко отказался принимать документы и вызвал полицию», заявив, что депутат «устроил драку и нецензурно ругался». В ТИК не пускали и других людей с направлениями членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей.

Грубо нецензурно бранился, размахивал руками, вёл себя агрессивно. На неоднократные требования председателя ТИК 22 Ткаченко О.В. прекратить не реагировал, чем нарушил общественный порядок. — Daniil Ken (@daniilken) March 17, 2018

«Фонтанка» называет Даниила Кена сторонником Алексея Навального.