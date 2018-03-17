Полиция в нескольких городах России задержала сторонников Навального

Медиазона
12:11, 17 марта 2018
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В нескольких российских городах 17 марта были задержаны сотрудники штабов Алексея Навального и его сторонники.

В Новокузнецке полицейские увезли из штаба волонтера Федора Атаманченко, изъяв также несколько десятков листовок. В Воронеже у территориальной избирательной комиссии (ТИК) был задержан координатор штаба Павел Поташов. В Сочи задержан координатор штаба Константин Зыков, являющийся членом ТИК, и его жена Татьяна.

В Санкт-Петербурге в 22-й ТИК был задержан муниципальный депутат Даниил Кен, которого «Фонтанка» называет сторонником Навального. Кен собирался подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса. По его словам, председатель ТИК вызвал полицию под предлогом, что Кен кого-то ударил.

В Тюмени на руководителя штаба составили протокол о незаконной агитации; накануне там изъяли более двух тысяч листовок. На границе Кемеровской области полицейские остановили автобус с наблюдателями, ехавшими из Томской области.

В Калининграде накануне были задержаны за раздачу листовок двое волонтеров, в субботу их привезли в суд. 16 марта волонтеры и сотрудники штабов также были задержаны в Нижнем Тагиле, подмосковном Королеве и Красноярске.

18 марта в России пройдут выборы президента. В ходе предвыборной кампании Алексей Навальный, который не был допущен до выборов, призывал к бойкоту голосования. Его штаб также организовал подготовку наблюдателей.
В последние дни перед выборами полицейские, по словам сотрудников региональных штабов, под различными предлогами устраивали там обыски и изымали бланки направлений для наблюдателей.
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