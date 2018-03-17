Полиция в нескольких городах России задержала сторонников Навального

В нескольких российских городах 17 марта были задержаны сотрудники штабов Алексея Навального и его сторонники.

В Новокузнецке полицейские увезли из штаба волонтера Федора Атаманченко, изъяв также несколько десятков листовок. В Воронеже у территориальной избирательной комиссии (ТИК) был задержан координатор штаба Павел Поташов. В Сочи задержан координатор штаба Константин Зыков, являющийся членом ТИК, и его жена Татьяна.

В Санкт-Петербурге в 22-й ТИК был задержан муниципальный депутат Даниил Кен, которого «Фонтанка» называет сторонником Навального. Кен собирался подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса. По его словам, председатель ТИК вызвал полицию под предлогом, что Кен кого-то ударил.

Председатель ТИК 22 требует забрать меня в полицию, говорит что я строил в комиссии драку и нецензурно ругался pic.twitter.com/DRl5yoQYFJ — Daniil Ken (@daniilken) March 17, 2018

В Тюмени на руководителя штаба составили протокол о незаконной агитации; накануне там изъяли более двух тысяч листовок. На границе Кемеровской области полицейские остановили автобус с наблюдателями, ехавшими из Томской области.

На границе Томской и Кемеровской областей наш десант томских наблюдателей остановила полиция #НеВыборы2018 #ЗаБастовка pic.twitter.com/y3npwLYQuF — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) March 17, 2018

В Калининграде накануне были задержаны за раздачу листовок двое волонтеров, в субботу их привезли в суд. 16 марта волонтеры и сотрудники штабов также были задержаны в Нижнем Тагиле, подмосковном Королеве и Красноярске.