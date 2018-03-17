Умер хакер Эдриан Ламо, выдавший американским властям Челси Мэннинг
В США в возрасте 37 лет умер хакер Эдриан Ламо, выдавший американским властям информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.
О смерти Ламо сообщили его родственники. Информации об обстоятельствах случившегося нет.
Adrian Lamo Dies at 37 — The Former Hacker Who Tipped off the FBI About Wikileaks Informant Chelsea Manning.https://t.co/Q1Bxyg67pm#RIP pic.twitter.com/W76v5qbDSX— The Hacker News (@TheHackersNews) March 16, 2018
До конца жизни Ламо был человеком, которого ругали большинство сторонников Мэннинг и которым некоторые люди восхищались за ее разоблачение (англ. яз.).
Эдриан Ламо стал известен в начале 2000-х годов как хакер, взламывавший системы известных компаний — таких, как Microsoft и Yahoo. В 2004 году он был осужден за взлом газеты The New York Times.
В 2010 году Челси Мэннинг (тогда известная как мужчина по имени Брэдли Мэннинг) подружилась с Эдрианом Ламо в интернете и рассказала ему о своем поступке. Ламо связался с властями, Мэннинг арестовали.
Год спустя Ламо признался в интервью The Guardian, что думает о Мэннинг каждый день и жалеет, что ее могут приговорить к длительному тюремному заключению. «Если бы я ничего не сделал, мне бы пришлось все время думать, не стоил ли кому-то жизни слив сотен тысяч документов», — сказал он.