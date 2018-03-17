Умер хакер Эдриан Ламо, выдавший американским властям Челси Мэннинг

О смерти Ламо сообщили его родственники. Информации об обстоятельствах случившегося нет.

До конца жизни Ламо был человеком, которого ругали большинство сторонников Мэннинг и которым некоторые люди восхищались за ее разоблачение (англ. яз.).

Эдриан Ламо стал известен в начале 2000-х годов как хакер, взламывавший системы известных компаний — таких, как Microsoft и Yahoo. В 2004 году он был осужден за взлом газеты The New York Times.

В 2010 году Челси Мэннинг (тогда известная как мужчина по имени Брэдли Мэннинг) подружилась с Эдрианом Ламо в интернете и рассказала ему о своем поступке. Ламо связался с властями, Мэннинг арестовали.