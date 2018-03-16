Семья Бориса Немцова отказалась участвовать в акции Ксении Собчак по открытию мемориальной таблички

Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной таблички на доме политика в Москве, которое организовала накануне выборов кандидат в президенты Ксения Собчак.

Лидер созданного Немцовым движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что расценивает акцию Собчак 16 марта как предвыборное мероприятие. «Солидарность» намерена возложить цветы к табличке на следующий день — 17 марта.

Яшина поддержала дочь Немцова Жанна, которая заявила, что в открытии таблички не будут участвовать ни она, ни другие близкие родственники политика. Она напомнила, что 15 марта нижегородским активистам дали 20 суток ареста за организацию марша памяти Бориса Немцова.