Нижегородским правозащитникам дали 20 суток ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова
Трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в несанкционированном марше памяти Бориса Немцова, который прошел в Нижнем Новгороде 25 февраля.
Как сообщает «Новая газета», виновными по статье 20.2 КоАП РФ были признаны Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Еще одна задержанная, Татьяна Аршинова, была отпущена после составления протокола.
«Даже при Шанцеве такого не было. Ребята из центра „Э“ сначала составили списки, а потом принялись охотиться за людьми. За мной какое-то время следили, а задерживать приехали целым спецназом… Знаете, я теперь уже ничему не удивляюсь. Хочется только сказать, что я сочту за честь отсидеть какие-то сутки за Бориса», — рассказал на суде Дмитриевский.