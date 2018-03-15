Нижегородским правозащитникам дали 20 суток ареста за участие в марше памяти Бориса Немцова

Как сообщает «Новая газета», виновными по статье 20.2 КоАП РФ были признаны Стас Дмитриевский, Сергей Новиков и Дмитрий Калиничев. Еще одна задержанная, Татьяна Аршинова, была отпущена после составления протокола.

Трое правозащитников приговорены к 20 суткам ареста за участие в несанкционированном марше памяти Бориса Немцова, который прошел в Нижнем Новгороде 25 февраля.

«Даже при Шанцеве такого не было. Ребята из центра „Э“ сначала составили списки, а потом принялись охотиться за людьми. За мной какое-то время следили, а задерживать приехали целым спецназом… Знаете, я теперь уже ничему не удивляюсь. Хочется только сказать, что я сочту за честь отсидеть какие-то сутки за Бориса», — рассказал на суде Дмитриевский.

12 марта организаторы нижегородского марша памяти Бориса Немцова распространили в соцсетях скан докладной записки начальника Центра по противодействию экстремизму, полковника Алексея Трифонова, предлагавшего главе областного МВД принять меры в отношении «наиболее активных граждан», участвовавших в марше. В документе проводился список из 12 фамилий.

Позднее этот список появился в анонимном телеграм-канале «Опер пишет» с подзаголовком «Все идет по плану». По словам правозащитников, автором этого канала является сам глава нижегородского центра «Э» Алексей Трифонов.

Составление Трифоновым «списков активных граждан» правозащитники связывают с президентскими выборами и подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Акции памяти Бориса Немцова, приуроченные к трехлетию со дня смерти политика, состоялись 25 февраля во многих российских городах. Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.