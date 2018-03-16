При аварии на канатной дороге в Грузии пострадали российские туристы

При аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии пострадали четверо российских туристов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секцию интересов России при швейцарском посольстве.

Пострадавшие не получили тяжелых травм, передает издание.

Всего, по словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, пострадали восемь человек, в том числе туристы из Украины и Швеции, а также гражданин Грузии.

«Два пациента требуют особого внимания — это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, второй пациент из Швеции — беременная женщина, у которой боли в области спины», — цитирует Сергеенко «Интерфакс».