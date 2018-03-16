На горнолыжном курорте в Грузии сломалась канатная дорога. Людям пришлось прыгать с высоты нескольких метров
На горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, сообщает телеканал «Рустави-2».
Канатная дорога, по неустановленной пока причине, изменила направление движения и резко ускорилась.
Опубликовано Nodar Meladze 16 марта 2018 г.
Людям, находившимся в момент происшествия на канатной дороге, пришлось прыгать с высоты в несколько метров. Их также выбрасывало из кресел.
Травмы, по предварительным данным, получили около 10 человек.
Причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели.
Очевидцы сообщили телеграм-каналу Mash, что после того, как подъемник остановили, им пришлось около 1,5 часа ждать, пока их снимут с канатной дороги спасатели.