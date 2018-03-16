На горнолыжном курорте в Грузии сломалась канатная дорога. Людям пришлось прыгать с высоты нескольких метров

На горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, сообщает телеканал «Рустави-2».

Канатная дорога, по неустановленной пока причине, изменила направление движения и резко ускорилась.

Опубликовано Nodar Meladze 16 марта 2018 г.

Людям, находившимся в момент происшествия на канатной дороге, пришлось прыгать с высоты в несколько метров. Их также выбрасывало из кресел.

Травмы, по предварительным данным, получили около 10 человек.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели.

Очевидцы сообщили телеграм-каналу Mash, что после того, как подъемник остановили, им пришлось около 1,5 часа ждать, пока их снимут с канатной дороги спасатели.