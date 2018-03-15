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Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипаля

ТАСС
06:35, 15 марта 2018
Надежный источник

Подготовленный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заблокирован Великобританией.

Как заявили в постпредстве России при ООН, проект был заблокирован «в грубой форме под политизированными предлогами». Британская делегация, добавили представители российской дипмиссии, внесла «поправки, искажающие смысл документа».

В проекте заявления, подготовленного российской стороной, выражалась «глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено» в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам «консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса».

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

ТАСС
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что есть основания предполагать, что к покушению на Скрипаля причастна Россия, и потребовала от Москвы в течение суток ответить на эту версию. 14 марта Мэй объявила, что ответ от России не получен, и Великобритания вынуждена принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов.
Также 14 марта Великобритания созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН. На заседании британские дипломаты и поддержавшая их делегация США повторили обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя эти обвинения категорически отрицал, указывая, в частности, что нервно-паралитические вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено, в числе прочего, на территории Великобритании.

Отравление Сергея Скрипаля и реакция Великобритании

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