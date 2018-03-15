Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипаля
Подготовленный Россией проект заявления Совета безопасности ООН по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заблокирован Великобританией.
Как заявили в постпредстве России при ООН, проект был заблокирован «в грубой форме под политизированными предлогами». Британская делегация, добавили представители российской дипмиссии, внесла «поправки, искажающие смысл документа».
В проекте заявления, подготовленного российской стороной, выражалась «глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено» в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам «консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса».
«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.