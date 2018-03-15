Великобритания заблокировала российский проект заявления Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипаля

В проекте заявления, подготовленного российской стороной, выражалась «глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено» в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам «консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса».

Как заявили в постпредстве России при ООН, проект был заблокирован «в грубой форме под политизированными предлогами». Британская делегация, добавили представители российской дипмиссии, внесла «поправки, искажающие смысл документа».

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что есть основания предполагать, что к покушению на Скрипаля причастна Россия, и потребовала от Москвы в течение суток ответить на эту версию. 14 марта Мэй объявила, что ответ от России не получен, и Великобритания вынуждена принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов.