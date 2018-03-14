Постпред России в ООН: источником яда при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что источником химического оружия при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, созванном британскими представителями.

По словам Небензи, в 1990-е годы западные спецслужбы «вывезли» из России нескольких специалистов по разработке химического оружия, а также некоторую документацию, после чего «продолжили разработки в данном направлении» — в том числе в Великобритании.

«Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием „Новичок“, подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО», — сказал он.

По утверждению российского дипломата, разработки и производство химоружия «в том числе данного типа» велись на базе центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, где в марте 2018 года был идентифицирован яд, использованный при отравлении Скрипаля.

Небензя подчеркнул, сославшись на неназванного специалиста в области химии, что для идентификации вещества «Новичок» британской стороне было необходимо иметь образец газа и его формулу.