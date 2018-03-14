Пользователи Telegram подали коллективный иск против ФСБ

Как отмечается в исковом заявлении, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки. Также, по мнению истцов, они могут привести к тому, что неограниченный круг лиц получит доступ к конфиденциальной информации всех пользователей Telegram.

Иск от имени 35 пользователей Telegram в Мещанский суд Москвы подали юристы общественной организации «Роскомсвобода», сообщил ТАСС ее представитель Саркис Дарбинян.

Пользователи Telegram попросили суд признать незаконными действия ФСБ, которая требует у руководства сервиса предоставить ключи для расшифровки сообщений.

ФСБ утвердила порядок сбора ключей шифрования в интернете вскоре после принятия «пакета Яровой». В 2017 году, после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора, Telegram был включен в реестр распространителей информации. ФСБ потребовала от сервиса предоставить данные для декодирования сообщений всех пользователей мессенджера.

После отказа руководства Telegram сотрудничать с ФСБ суд оштрафовал сервис на 800 тысяч рублей. Мессенджер подал иск в Верховый суд с просьбой отменить приказ о порядке предоставления спецслужбе данных для дешифровки сообщений. Иск будет рассмотрен 20 марта.

Организация «Роскомсвобода» в декабре 2017 года объявила о запуске общественной кампании «Битва за Telegram», предложив всем пользователям сервиса присоединиться к коллективному иску против ФСБ.