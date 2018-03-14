«Открытая Россия» заявила о выселении из московского офиса после визита силовиков

Владельцы офиса, арендуемого участниками движения «Открытая Россия», попросили их съехать до 16 марта, сообщил глава организации Александр Соловьев.

По его словам, это произошло после того, как 13 марта к собственникам офиса пришли люди, назвавшиеся силовиками (они не предъявили документов). Соловьев предположил, что они запугали владельцев помещения. «Вы же все понимаете, мы не хотим проблем», — процитировал он их слова.

Как сообщил Соловьев «Медиазоне», ранее «Открытую Россию» уже просили покинуть другой московский офис — после обысков, прошедших в нем весной 2017 года.