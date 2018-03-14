«Открытая Россия» заявила о выселении из московского офиса после визита силовиков

МБХ медиа
21:18, 13 марта 2018
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Владельцы офиса, арендуемого участниками движения «Открытая Россия», попросили их съехать до 16 марта, сообщил глава организации Александр Соловьев.

По его словам, это произошло после того, как 13 марта к собственникам офиса пришли люди, назвавшиеся силовиками (они не предъявили документов). Соловьев предположил, что они запугали владельцев помещения. «Вы же все понимаете, мы не хотим проблем», — процитировал он их слова.

Как сообщил Соловьев «Медиазоне», ранее «Открытую Россию» уже просили покинуть другой московский офис — после обысков, прошедших в нем весной 2017 года.

«Силовики пришли к собственнику помещения. Не предъявив документов, они психологически надавили на них. Затем представители собственника пришли сегодня к нам и попросили срочно съехать до 16 марта», — рассказал Соловьев.

МБХ медиа
В апреле 2017 года Генпрокуратура признала «нежелательными организациями» связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Представители российского движения «Открытая Россия» заявили, что оно не связано с британскими НКО и не получает иностранного финансирования.
Генпрокуратура пообещала, что признание британской организации «Открытая Россия» «нежелательной» не отразится на работе российского движения. Несмотря на это, вскоре в России были заблокированы сайты «Открытой России» и «МБХ-Медиа», а активистов несколько раз штрафовали за участие в деятельности «нежелательной организации».
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