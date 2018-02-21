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В России заблокировали сайт «МБХ медиа», куда переехала «Открытая Россия»

МБХ медиа
16:33, 21 февраля 2018
Надежный источник

В России по требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт «МБХ медиа», который поддерживает команда заблокированного издания «Открытой России». Об этом сообщается в твиттере издания.

В «МБХ медиа» заявили «Медиазоне», что не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки. 

Согласно сервису проверки ограничения доступа Роскомнадзора, сайт заблокирован по решению Генпрокуратуры, вынесенному 20 февраля. Основанием указана статья 15.3 «Об информации», которая позволяет, в частности, ограничивать доступ к информации организации, признанных в России «нежелательными».

Сайт «МБХ медиа» начал работу после того, как в декабре по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт «Открытой России». Блокировку ведомство объяснило размещением информационных материалов «нежелательных организаций». 
«Нежелательными» в России были признаны связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» отрицают связь с этими организациями.
Генпрокуратура утверждала, что признание британских организаций Ходорковского «нежелательными» не коснется деятельности «Открытая Россия», но это оказалось не так: активистов «Открытой России» неоднократно штрафовали.

О блокировке «Открытой России»

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