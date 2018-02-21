В России заблокировали сайт «МБХ медиа», куда переехала «Открытая Россия»

В России по требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт «МБХ медиа», который поддерживает команда заблокированного издания «Открытой России». Об этом сообщается в твиттере издания.

По требованию Генпрокуратуры заблокировали сайт «МБХ медиа». Но наш Telegram-канал заблокировать не могут: https://t.co/usoYjU9aKH pic.twitter.com/Rmm8Mqj3Fj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 21, 2018

В «МБХ медиа» заявили «Медиазоне», что не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки.

Согласно сервису проверки ограничения доступа Роскомнадзора, сайт заблокирован по решению Генпрокуратуры, вынесенному 20 февраля. Основанием указана статья 15.3 «Об информации», которая позволяет, в частности, ограничивать доступ к информации организации, признанных в России «нежелательными».