Координатора «Открытой России» в Краснодаре оштрафовали за сотрудничество с «нежелательной организацией»

В Краснодаре суд оштрафовал координатора «Открытой России» Яну Антонову за осуществление деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщила сотрудница «Открытой России» Мария Баронова.

Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей — это максимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей КоАП для физических лиц.

Как отмечает Баронова, решение суда противоречит позиции Генпрокуратуры РФ и Минюста, согласно которой российское движение «Открытая Россия», с которой сотрудничает Антонова, не связано с зарегистрированными в Великобритании одноименными организациями, которые были признаны «нежелательными».

По ее словам, активисты будут обжаловать решение суда.