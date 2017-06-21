Координатора «Открытой России» в Краснодаре оштрафовали за сотрудничество с «нежелательной организацией»
В Краснодаре суд оштрафовал координатора «Открытой России» Яну Антонову за осуществление деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщила сотрудница «Открытой России» Мария Баронова.
Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей — это максимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей КоАП для физических лиц.
Как отмечает Баронова, решение суда противоречит позиции Генпрокуратуры РФ и Минюста, согласно которой российское движение «Открытая Россия», с которой сотрудничает Антонова, не связано с зарегистрированными в Великобритании одноименными организациями, которые были признаны «нежелательными».
По ее словам, активисты будут обжаловать решение суда.
Вспомните об этом случае, когда Генпрокуратура в следующий раз начнет рассказывать, что защищает бизнес/людей/общественные организации/движения. На словах я и Пушкина от Дантеса могу защитить. Но кажется Генпрокурору уже пора прямые линии свои делать. Ау! У вас Кубань отделилась!