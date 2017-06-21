Координатора «Открытой России» в Краснодаре оштрафовали за сотрудничество с «нежелательной организацией»

Мария Баронова
14:45, 21 июня 2017
Надежный источник

В Краснодаре суд оштрафовал координатора «Открытой России» Яну Антонову за осуществление деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщила сотрудница «Открытой России» Мария Баронова.

Антонову оштрафовали на 15 тысяч рублей — это максимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей КоАП для физических лиц.

Как отмечает Баронова, решение суда противоречит позиции Генпрокуратуры РФ и Минюста, согласно которой российское движение «Открытая Россия», с которой сотрудничает Антонова, не связано с зарегистрированными в Великобритании одноименными организациями, которые были признаны «нежелательными».

По ее словам, активисты будут обжаловать решение суда.

Вспомните об этом случае, когда Генпрокуратура в следующий раз начнет рассказывать, что защищает бизнес/людей/общественные организации/движения. На словах я и Пушкина от Дантеса могу защитить. Но кажется Генпрокурору уже пора прямые линии свои делать. Ау! У вас Кубань отделилась!

Мария Баронова
В апреле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательными» две организации, зарегистрированные в Великобритании: Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») и OR (Otkrytaya Rossia). Позже в ведомстве заявили, что к российскому движению «Открытая Россия» это решение не относится.
О том, что на Яну Антонову составили протокол за сотрудничество с «нежелательной организацией», стало известно в конце мая.

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