Активистку «Открытой России» обвинили в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

На краснодарскую активистку «Открытой России» Яну Антонову составили протокол о нарушении административной статьи о деятельности «нежелательной организации» в России. Ей грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа (если ее признают физическим лицом) или от 20 до 50 тысяч рублей (если должностным).

Как говорится в протоколе, 29 апреля в городе прошел митинг, на котором прокуратура заметила три флага с надписью «Открытая Россия». Координатор движения Антонова участвовала в этом мероприятии.

Сотрудница правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова заявила, что Антонову невозможно привлечь к ответственности, поскольку она юридически не связана с зарубежными организациями «ОР» (а именно они признаны «нежелательными» в России».