Минюст включил в список «нежелательных» две европейские организации по наблюдению за выборами

Министерство юстиции 12 марта включило в список «нежелательных» в России две европейские организации, которые занимаются наблюдением на выборах.

Первая из них — базирующаяся в Германии «Европейская платформа за демократические выборы». Она была создана в 2012 году в Варшаве представителями 13 общественных организаций из разных стран Европы. В ее координационный совет входит, в частности, основательница ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Также в список «нежелательных» попал «Международный центр электоральных исследований», созданный в 2013 году в Литве некоммерческой организацией «Шведский международный либеральный центр» и польским исследовательским учреждением «Центр изучения Восточной Европы».