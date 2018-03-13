Минюст включил в список «нежелательных» две европейские организации по наблюдению за выборами
Министерство юстиции 12 марта включило в список «нежелательных» в России две европейские организации, которые занимаются наблюдением на выборах.
Первая из них — базирующаяся в Германии «Европейская платформа за демократические выборы». Она была создана в 2012 году в Варшаве представителями 13 общественных организаций из разных стран Европы. В ее координационный совет входит, в частности, основательница ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Также в список «нежелательных» попал «Международный центр электоральных исследований», созданный в 2013 году в Литве некоммерческой организацией «Шведский международный либеральный центр» и польским исследовательским учреждением «Центр изучения Восточной Европы».
Телеканал «Рен ТВ» 12 марта выпустил материал, в котором говорилось, что «Европейская платформа за демократические выборы» и «Международный центр электоральных исследований» работают в России через движение «Голос». В частности, в материале упоминалась основатель и бывшая глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
С 2015 года Генпрокуратура может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Сотрудничество с «нежелательными организациями» предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
На данный момент «нежелательными» в России признаны 13 организаций, в том числе связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). На основании запрета этих организаций в России были заблокированы сайты движения «Открытая Россия» и «МБХ-Медиа», а активистов штрафовали.
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» в 2013 году была включена Минюстом в список иностранных агентов, ее деятельность в России была приостановлена. Руководство организации ликвидировало ее, преобразовав в общественное движение с тем же названием. После ликвидации ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, по данным СМИ, на некоторое время переехала в Литву.