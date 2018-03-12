«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать». Путин ответил на вопрос «Би-би-си» об отравлении Сергея Скрипаля

«[В Национальном центре зерна] в Краснодаре я спросил Путина, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля. „Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства… а вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать“», — пересказал Розенберг в твиттере ответ Путина (англ. яз.).