«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать». Путин ответил на вопрос «Би-би-си» об отравлении Сергея Скрипаля
Президент России Владимир Путин посоветовал Великобритании сначала самостоятельно разобраться с отравлением Сергея Скрипаля, а потом обсуждать его с Москвой. Так он ответил на вопрос журналиста британской медиакорпорации «Би-би-си» Стива Розенберга, не несет ли Россия ответственность за инцидент со Скрипалем.
«[В Национальном центре зерна] в Краснодаре я спросил Путина, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля. „Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства… а вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать“», — пересказал Розенберг в твиттере ответ Путина (англ. яз.).
Бывший российский разведчик, осужденный за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта был обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в английском городе Солсбери. Их доставили в больницу; они находятся в коме.
Британская полиция заявила, что Скрипаль и его дочь отравились нервно-паралитическим веществом (его название пока не сообщалось). Инцидент расследуется как попытка убийства. Также полиция начала изучать обстоятельства смерти жены и сына Скрипаля.
Источники Reuters и The Times утверждали, что версия о мести российских спецслужб за предательство Скрипаля является приоритетной. По данным The Times, премьер-министр Великобритании в ближайшее время готова официально объявить о причастности России к преступлению и предложит ввести санкции против страны.