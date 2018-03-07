Скотленд-Ярд занялся расследованием обстоятельств смерти жены и сына Сергея Скрипаля
Контртеррористическое управление Скотленд-Ярда, занимающееся расследованием отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, изучит обстоятельства смерти его жены и сына, сообщает The Times.
Супруга Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании. Сын разведчика Александр Скрипаль скончался от внезапной печеночной недостаточности в 2017 году в Санкт-Петербурге. Кроме того, отмечает The Daily Mail, в 2016 году в России умер старший брат Сергея Скрипаля.
По словам источников, первоначально полиция и МИ-5 рассматривали версию о попытке убийства [Сергея Скрипаля], поддержанной государством. Однако теперь не исключаются альтернативные версии, в том числе о соперничающей фракции, желающей таким образом подорвать авторитет России и режима Владимира Путина, а также бытовая версия. (англ.яз.)