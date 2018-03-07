Скотленд-Ярд занялся расследованием обстоятельств смерти жены и сына Сергея Скрипаля

The Times
09:58, 7 марта 2018
Надежный источник

Контртеррористическое управление Скотленд-Ярда, занимающееся расследованием отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, изучит обстоятельства смерти его жены и сына, сообщает The Times.

Супруга Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании. Сын разведчика Александр Скрипаль скончался от внезапной печеночной недостаточности в 2017 году в Санкт-Петербурге. Кроме того, отмечает The Daily Mail, в 2016 году в России умер старший брат Сергея Скрипаля.

По словам источников, первоначально полиция и МИ-5 рассматривали версию о попытке убийства [Сергея Скрипаля], поддержанной государством. Однако теперь не исключаются альтернативные версии, в том числе о соперничающей фракции, желающей таким образом подорвать авторитет России и режима Владимира Путина, а также бытовая версия. (англ.яз.)

The Times
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери. Они были доставлены в больницу, где продолжают находиться в тяжелом состоянии. По одной из версий, пострадавшие могли быть отравлены фентанилом — опиоидным анальгетиком, который применяется при анестезии.
В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых спецслужбами США.
7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получала от Лондона никаких просьб о содействии в расследовании обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и его дочери. По ее словам, произошедшее со Скрипалем сразу же стало использоваться Западом для нагнетания антироссийской кампании.

Отравление Сергея Скрипаля

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о домогательствах к журналисткам. Цитата

новости

В парижском метро Венере Милосской сделали протезы в рамках благотворительной акции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы