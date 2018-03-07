Reuters: британская полиция склоняется к версии о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля
Агентство Reuters сообщило, что полиция Великобритании склоняется к версии о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Источники агентства в американских и европейских правоохранительных органах утверждают, что такая версия является основной.
По словам источников, полиция предполагает, что Скрипаля отравили неизвестным веществом в качестве мести за его предательство.
Официально британская полиция не обвиняла Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Каким именно веществом он отравился или был отравлен, также неизвестно.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу вечером 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери. Пострадавшие до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
По неофициальной версии, которая появилась вскоре после госпитализации Скрипаля и его дочери, они отравились фентанилом — опиоидным анальгетиком, который применяется при анестезии. Подтверждения этой информации нет.
Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских агентов, раскрытых американскими спецслужбами.