Reuters: британская полиция склоняется к версии о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля

Агентство Reuters сообщило, что полиция Великобритании склоняется к версии о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Источники агентства в американских и европейских правоохранительных органах утверждают, что такая версия является основной.

По словам источников, полиция предполагает, что Скрипаля отравили неизвестным веществом в качестве мести за его предательство.

Официально британская полиция не обвиняла Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Каким именно веществом он отравился или был отравлен, также неизвестно.