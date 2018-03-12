В Таганроге завели уголовное дело об отравлении таллием сотрудников авиазавода

Как сообщает Главное управление МВД РФ по Ростовской области, дело расследуется по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), предполагающей до пяти лет лишения свободы.

О массовом отравлении тяжелым металлом на таганрогском авиазаводе стало известно в начале марта из сообщений СМИ. Сотрудники завода начали обращаться к врачам из-за недомоганий еще с декабря прошлого года. Всего за медицинской помощью с жалобами на боль в мышцах и суставах обратились 37 человек. Факт отравления таллием был подтвержден у 28 работников предприятия.

Руководство авиазавода длительное время убеждало сотрудников «не поднимать шум», но после попадания истории в прессу признало факт отравления. По словам директора предприятия, таллий был умышленно добавлен сотрудникам в воду или в пищу. Завод пообещал возместить пострадавшим расходы на лечение.

Таллий, по данным местных властей, не используется ни на одном предприятии Таганрога. В заключении медиков утверждалось, что все пострадавшие подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую форму отравления.