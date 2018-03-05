Мать работника таганрогского авиазавода заявила о его смерти от отравления таллием

В прокуратуру Таганрога обратилась местная жительница Светлана Сакевич — мать Максима Терещенко, который работал слесарем на таганрогском авиазаводе и умер 30 декабря 2017 года от отека головного мозга. Женщина считает, что смерть ее сына могла быть связана с отравлением .

Сакевич рассказала «Коммерсанту», что 23-летний Терещенко работал на предприятии меньше года и до ноября 2017 года не жаловался на самочувствие. По ее словам, с ноября сын стал говорить о «тяжелом запахе» на предприятии, а 7 декабря почувствовал первые симптомы недомогания: он терял сознание, его тошнило.

В следующие недели состояние Терещенко ухудшалось, но он все равно ходил на работу. С 18 до 29 декабря молодой человек работал во вторую смену и постоянно жаловался на плохое самочувствие, в частности, на головную боль. 29 декабря, придя домой после смены, Терещенко потерял сознание и впал в кому. Его доставили в реанимацию, где он на следующий день умер, сказано в заявлении Сакевич в прокуратуру Таганрога (копия есть у «Коммерсанта»).

Женщина считает, что, если бы руководство завода рассказало сотрудникам об отравлении таллием, жизнь ее сына можно было бы спасти. В прокуратуре Ростовской области изданию отказались сообщить, началась ли проверка по заявлению Сакевич.