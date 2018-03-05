Мать работника таганрогского авиазавода заявила о его смерти от отравления таллием

Коммерсант
16:40, 5 марта 2018
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В прокуратуру Таганрога обратилась местная жительница Светлана Сакевич — мать Максима Терещенко, который работал слесарем на таганрогском авиазаводе и умер 30 декабря 2017 года от отека головного мозга. Женщина считает, что смерть ее сына могла быть связана с отравлением таллием.

Сакевич рассказала «Коммерсанту», что 23-летний Терещенко работал на предприятии меньше года и до ноября 2017 года не жаловался на самочувствие. По ее словам, с ноября сын стал говорить о «тяжелом запахе» на предприятии, а 7 декабря почувствовал первые симптомы недомогания: он терял сознание, его тошнило.

В следующие недели состояние Терещенко ухудшалось, но он все равно ходил на работу. С 18 до 29 декабря молодой человек работал во вторую смену и постоянно жаловался на плохое самочувствие, в частности, на головную боль. 29 декабря, придя домой после смены, Терещенко потерял сознание и впал в кому. Его доставили в реанимацию, где он на следующий день умер, сказано в заявлении Сакевич в прокуратуру Таганрога (копия есть у «Коммерсанта»).

Женщина считает, что, если бы руководство завода рассказало сотрудникам об отравлении таллием, жизнь ее сына можно было бы спасти. В прокуратуре Ростовской области изданию отказались сообщить, началась ли проверка по заявлению Сакевич.

В медицинских документах, копии которых имеются у «Ъ», не говорится о том, что Максим Терещенко умер от отравления таллием. Однако мать умершего говорит, что у ее сына диагностировали вазоспазм сосудов головного мозга, причиной которого могло стать отравление тяжелым металлом.

Коммерсант
Про массовое отравление таллием на таганрогском авиационного научно-техническом комплексе имени Бериева 1 марта рассказало ростовское издание «Блокнот». Сотрудники завода — в основном, из юридического и контрактно-договорного отделов — в декабре 2017 года стали жаловаться на потерю волос, боли в мышцах, животе и груди; к врачам по этому поводу обратились около 20 человек.
Руководство предприятия несколько месяцев пыталось скрыть отравление, убеждая сотрудников «не поднимать шум». В начале марта директор завода на встрече с работниками все же признал факт массового отравления. По данным «Коммерсанта», он заявил, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу.

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