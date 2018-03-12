Умер Олег Табаков

Олегу Табакову было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел. В ноябре 2017 года сообщалось , что Табаков попал в реанимацию. Спектакли с участием актера были отменены.

Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Олег Табаков окончил школу-студию МХАТ. В 1957-1983 годах он служил в театре «Современник», где сыграл одну из лучших своих ролей — Хлестакова в спектакле «Ревизор».

В конце 1970-х Табаков основал собственный театр («Табакерка»), а в 1983-м по приглашению Олега Ефремова перешел из «Современника» во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова.

Сниматься в кино Табаков начал еще во время учебы. В числе самых известных его ролей — Вальтер Шелленберг в «Семнадцати мгновениях весны» и Обломов в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова».

Табаков также занимался озвучиванием мультфильмов — его голосом, например, разговаривает кот Матроскин из мультфильмов про Простоквашино.