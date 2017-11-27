Олег Табаков попал в реанимацию

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков помещен в реанимацию Первой градской больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную медицинского учреждения.

«Олег Павлович поступил в Первую градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе медучреждения. В этом отделении занимаются, в числе прочего, пациентами с пневмонией.

Ранее телеграм-канал «Мэш», связанный с «Лайфом», сообщил, что 82-летний Табаков доставлен в реанимацию Первой градской больницы с подозрением на тяжелое воспаление легких.

В свою очередь, в пресс-службе Московского театра под руководством Олега Табакова заявили «Интерфаксу», что Табаков проходит плановое обследование «по направлению стоматология» в ОАО «Медицина». Ни о какой реанимации речи не идет, сообщили в пресс-службе.

В то же время агентство «Москва» сообщает, что актер лично подтвердил, что он находится в больнице, не уточнив другие подробности.

Позднее стало известно, что МХТ им. А. П. Чехова отменил спектакль «Юбилей ювелира», в котором играет Табаков. Мероприятие было запланировано на 29 ноября.