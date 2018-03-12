Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова

Прощание с ним пройдет в тот же день в МХТ имени Чехова, где он занимал пост художественного руководителя. Время церемонии прощания пока неизвестно, сообщили в пресс-службе театра.

Олег Табаков умер 12 марта . Ему было 82 года. Перед смертью он тяжело болел. Последние месяцы Табаков провел в Первой градской больнице в Москве, куда попал в ноябре 2017 года с воспалением легких.

Табаков окончил школу-студию МХАТ, после чего почти 30 лет служил в театре «Современник». В середине 1980-х Табаков перешел во МХАТ, а в 2000 году возглавил МХТ имени Чехова.

Табаков много снимался в кино, на его счету роли более чем в 100 картинах.