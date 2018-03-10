«Коммерсант»: у разбившегося в Сирии Ан-26 были повреждены закрылки

У самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, был поврежден один из закрылков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

Предположительно, сообщил собеседник издания, когда самолет при заходе на посадку выпустил закрылки, один из них по неустановленной пока причине вырвало. После этого Ан-26 резко накренился в сторону и «клюнул», перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

Минобороны сразу же после крушения Ан-26 заявляло, что техническая неисправность рассматривается в качестве основной версии. Источники «Коммерсанта», в свою очередь, сообщали, что также рассматривается и возможность ошибки пилотов.