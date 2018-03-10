«Коммерсант»: у разбившегося в Сирии Ан-26 были повреждены закрылки

Коммерсант
07:46, 10 марта 2018
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У самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, был поврежден один из закрылков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

Предположительно, сообщил собеседник издания, когда самолет при заходе на посадку выпустил закрылки, один из них по неустановленной пока причине вырвало. После этого Ан-26 резко накренился в сторону и «клюнул», перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

Минобороны сразу же после крушения Ан-26 заявляло, что техническая неисправность рассматривается в качестве основной версии. Источники «Коммерсанта», в свою очередь, сообщали, что также рассматривается и возможность ошибки пилотов.

В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.

Коммерсант
Ан-26, на борту которого находились 39 человек — российские военнослужащие, включая генерал-майора, разбился 6 марта при заходе на посадку возле базы Хмеймим в Сирии.
Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» 7 марта заявила, что Ан-26 был сбит ее боевиками из пулеметов, якобы в качестве мести за операцию правительственных войск в Восточной Гуте, где, как сообщалось, в результате интенсивных бомбардировок погибли сотни мирных жителей.
Минобороны РФ, в свою очередь, в первых же сообщениях о крушении Ан-26 подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было.
Гибель находившихся на борту Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России с момента начала операции в Сирии осенью 2015 года.

Крушение Ан-26 в Сирии

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