Группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение Ан-26 в Сирии
Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.
По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.
Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.
Минобороны РФ, сообщая 6 марта о крушении Ан-26, подчеркивало, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.
Город Восточная Гута, расположенный недалеко от Дамаска, в феврале подвергся интенсивному обстрелу со стороны правительственных войск, в результате которого, как сообщалось, погибли сотни мирных жителей.
Восточная Гута входит в одну из так называемых зон деэскалации, созданных в Сирии в сентябре 2017 года, мониторинг в ней осуществляет российская военная полиция.
«Джейш аль-Ислам» — одна из группировок, действующих в районе Восточной Гуты.
Россия неоднократно предлагала Совбезу ООН включить «Джейш аль-Ислам» в список террористических группировок, однако получила отказ.
Ан-26, на борту которого находились 39 человек — российские военнослужащие, включая генерал-майора, разбился 6 марта при заходе на посадку возле базы Хмеймим в Сирии.