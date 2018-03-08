В Копенгагене начался суд над Петером Мадсеном, обвиняемым в убийстве журналистки Ким Валль

Первый день посвящен представлению доказательств прокуратурой и допросу Мадсена. Следующее заседание пройдет 21 марта. В ходе процесса будут допрошены 37 свидетелей. Ожидается, что приговор будет вынесен 25 апреля.

Мадсен не признает себя виновным в убийстве, заявила на суде его адвокат.

В Копенгагене утром 8 марта начался суд над изобретателем Петером Мадсеном, обвиняемым в убийстве журналистки Ким Валль.

Петер Мадсен — датский изобретатель, построивший собственную подводную лодку. 10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль, работавшая над материалом про него, отправилась с ним в плавание на «Наутилусе» и пропала. Мадсена арестовали по подозрению в убийстве.

Впоследствии в море были найдены части тела Ким Валль. Мадсен утверждал, что она умерла на лодке в результате несчастного случая (он называл разные версии), после чего он якобы решил захоронить ее в море.

В январе стало известно, что Мадсена также обвинили в насильственных действиях сексуального характера с отягчающими обстоятельствами. Следствие пришло к выводу, что он заранее спланировал убийство.