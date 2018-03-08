Sky News: бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в коме

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме после отравления, сообщает британский канал Sky News со ссылкой на источники.

Также, по данным Sky News, в кому впал полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Ранее помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули сообщил, что все трое пострадавших от отравления находятся в критическом состоянии.