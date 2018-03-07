Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство

Полицейский, первым прибывший на место происшествия, также сейчас находится в больнице; он в критическом состоянии, сообщил Роули.

Он подтвердил, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, но не уточнил, что это было за вещество.

Полиция расценивает отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии как покушение на убийство, сообщил помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули.

Ранее о том, что осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом, со ссылкой на источники написала The Guardian.

Скрипаль и его дочь 4 марта были обнаружены без сознания в торговом центре английского города Солсбери. Их доставили в больницу, они находятся в критическом состоянии. Полицейские также изучают обстоятельства смерти сына и жены Скрипаля.

По данным Reuters, полиция склоняется к версии о причастности России к отравлению. Предполагается, что Скрипаля могли отравить в качестве мести за его предательство. Официально британская полиция не обвиняла Россию в причастности к отравлению.

В МИД заявили, что Россия до сих пор не получала от Лондона просьб о содействии в расследовании обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Запад сразу стал использовать произошедшее со Скрипалем для нагнетания антироссийской кампании.