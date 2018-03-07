The Guardian: Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Следствие по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полагает, что против них применили нервно-паралитическое вещество. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Источники газеты ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Какое именно вещество могло быть использовано, не уточняется.