К Госдуме вышли с пикетами с требованием расследовать обвинения против депутата Слуцкого

«Дождь»
10:04, 8 марта 2018
Надежный источник

В Москве у здания Госдумы около полудня 8 марта начались одиночные пикеты с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против депутата Леонида Слуцкого несколько журналисток.

Пикеты организованы правозащитной организацией Amnesty International. В них принимают участие журналисты и активисты.

Как сообщает «Дождь», за полчаса до начала пикетов к Госдуме приехала кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она встала с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!». На ее акции присутствовали съемочные группы федеральных телеканалов; к началу акции Amnesty International они уехали, сообщает телеканал.

О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого рассказали корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Рустамова записывала разговор с депутатом на диктофон, «Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку этого разговора.
Слуцкий отверг выдвинутые обвинения, назвав их «заказухой». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сначала заявил, что «все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет», но позднее предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в парламенте опасно.

Домогательства в Госдуме

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