К Госдуме вышли с пикетами с требованием расследовать обвинения против депутата Слуцкого

В Москве у здания Госдумы около полудня 8 марта начались одиночные пикеты с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против депутата Леонида Слуцкого несколько журналисток.

Пикеты организованы правозащитной организацией Amnesty International. В них принимают участие журналисты и активисты.

Как сообщает «Дождь», за полчаса до начала пикетов к Госдуме приехала кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она встала с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!». На ее акции присутствовали съемочные группы федеральных телеканалов; к началу акции Amnesty International они уехали, сообщает телеканал.

У Госдумы сейчас так. С 12:00 пройдут одиночные пикеты против депутата Слуцкого. Собчак же решила сыграть на опережение и пришла к камерам федеральных тв к 11:30.



Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/Lx1AbMZDQT — Телеканал Дождь (@tvrain) March 8, 2018

На запланированные пикеты журналисток и Amnesty International федеральное тв и Собчак уже не остались



Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/FHdM7HYp6U — Телеканал Дождь (@tvrain) March 8, 2018

А активисты SERB тем временем пытаются сорвать пикеты pic.twitter.com/tWYrhI8pAT — Телеканал Дождь (@tvrain) March 8, 2018

Теперь Максим Товкайло, шеф-редактор сайта Ведомостей, в пикете у Госдумы: https://t.co/iR6jrFTtvh pic.twitter.com/CChk78AQhC — Телеканал Дождь (@tvrain) March 8, 2018