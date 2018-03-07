Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Слуцкого

Союз журналистов Москвы обсудит как действия обвиняемого в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, так и поведение журналисток, которые пожаловались на него. Об этом в эфире канала RTVI сказал глава союза Павел Гусев.

Подвергшиеся домогательствам женщины не сообщили о них сразу и тем самым нарушили журналистскую этику, считает Гусев. «Они совершили ну просто, так сказать, унижение нашей профессии», — заявил он.