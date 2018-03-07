Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Слуцкого

RTVI
19:59, 7 марта 2018
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Союз журналистов Москвы обсудит как действия обвиняемого в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, так и поведение журналисток, которые пожаловались на него. Об этом в эфире канала RTVI сказал глава союза Павел Гусев. 

Подвергшиеся домогательствам женщины не сообщили о них сразу и тем самым нарушили журналистскую этику, считает Гусев. «Они совершили ну просто, так сказать, унижение нашей профессии», — заявил он.

«Я специально за последние несколько дней обошел пять-шесть журналисток из разных изданий (звонил или спрашивал), они сказали: «Если бы со мной такое случилось, я журналистка, я немедленно пожаловалась бы редактору, и он бы это опубликовал. <…> От того, что эти журналистки промолчали, этот негодяй продолжал свои действия», — сказал Гусев.

RTVI
В домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого открыто обвинили три журналистки: ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.
Кортикадзе заявила, что депутат домогался ее в 2011 году, пригласив к себе в офис для обсуждения интервью; Жук рассказала об инциденте, произошедшем, по ее словам, в 2014 году во время эфира со Слуцким на «Дожде»; Рустамова сообщила, что депутат домогался ее в марте 2017 года в своем кабинете. «Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку аудиозаписи их разговора.
Журналистки, обвиняющие Слуцкого в домогательствах, обратились в парламентскую комиссию по этике. Кроме того, некоторые из них также подали жалобы в прокуратуру. Сам депутат отверг выдвинутые против него обвинения.

Домогательства в Госдуме

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