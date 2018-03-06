SpaceX запустила пятидесятую ракету-носитель Falcon 9
Компания Илона Маска SpaceX 6 марта провела с космодрома в штате Флорида юбилейный, пятидесятый запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Запущенная ракета доставила на орбиту спутник связи Hispasat 30W-6. Космический аппарат массой 6092 килограмма стал одним из самых тяжелых спутников, который когда-либо выводила на орбиту ракета-носитель Falcon 9.
Falcon 9, использованный для запуска Hispasat 30W-6, компания SpaceX не пыталась сохранить для последующего использования, как она делает с некоторыми другими ракетами-носителями такого типа.
Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в декабре 2012 года.
В мае 2016 года SpaceX после нескольких неудачных попыток удалось впервые посадить первую ступень Falcon 9 на морскую платформу.
В марте 2017 года SpaceX впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель и успешно посадила ее на плавучую платформу.