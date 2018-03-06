SpaceX запустила пятидесятую ракету-носитель Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX 6 марта провела с космодрома в штате Флорида юбилейный, пятидесятый запуск ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX Falcon 9 launches Hispasat 30W-6 satellite SciNews

Запущенная ракета доставила на орбиту спутник связи Hispasat 30W-6. Космический аппарат массой 6092 килограмма стал одним из самых тяжелых спутников, который когда-либо выводила на орбиту ракета-носитель Falcon 9.

Falcon 9, использованный для запуска Hispasat 30W-6, компания SpaceX не пыталась сохранить для последующего использования, как она делает с некоторыми другими ракетами-носителями такого типа.