В Петербурге задержали волонтеров штаба Собчак. Они сделали на льду надпись «Против Путина»
Девятерых волонтеров штаба Ксении Собчак в Санкт-Петербурге задержали ночью 4 марта за надпись «Против Путина», сделанную на льду реки Фонтанка. Об этом в интервью радио «Эхо Москвы» сообщила координатор местного штаба Собчак Наталья Грязневич. К утру всех задержанных отпустили без составления протоколов.
Волонтеров задержали рядом с мостом Белинского. Полицейские заявили, что сделанная ими надпись порочит президента России. Как сообщили «Росбалту» сами волонтеры, уже через 15 минут после появления надписи ее стерла пожарная машина.
Молодых людей доставили в 78-й отдел полиции Петербурга, рассказала Грязневич «Фонтанке». Семерых отпустили сразу, еще двое вышли только к восьми утра 4 марта. В отделении на них надели наручники и избили, заявила Грязневич. По ее словам, волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте; они намерены жаловаться на факт применения силы.
Задержанных отпустили без составления протоколов, потому что полицейские не смогли квалифицировать их правонарушение, заявила координатор штаба Собчак.
«Первоначально они говорили, что это будет по статье о несанкционированном митинге, но все-таки надпись на льду — это не совсем попадает под митинг. Поэтому они не стали квалифицировать так, и взяли паузу на обдумывание, какую статью вменить ребятам, а потом заставили их подписать обязательства явки в суд или в полицию», — рассказала Наталья Грязневич.