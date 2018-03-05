В Петербурге задержали волонтеров штаба Собчак. Они сделали на льду надпись «Против Путина»

Девятерых волонтеров штаба Ксении Собчак в Санкт-Петербурге задержали ночью 4 марта за надпись «Против Путина», сделанную на льду реки Фонтанка. Об этом в интервью радио «Эхо Москвы» сообщила координатор местного штаба Собчак Наталья Грязневич. К утру всех задержанных отпустили без составления протоколов.

Волонтеров задержали рядом с мостом Белинского. Полицейские заявили, что сделанная ими надпись порочит президента России. Как сообщили «Росбалту» сами волонтеры, уже через 15 минут после появления надписи ее стерла пожарная машина.

A post shared by Natasha Griaznevich (@nataliagraz) on Mar 3, 2018 at 11:47pm PST

Молодых людей доставили в 78-й отдел полиции Петербурга, рассказала Грязневич «Фонтанке». Семерых отпустили сразу, еще двое вышли только к восьми утра 4 марта. В отделении на них надели наручники и избили, заявила Грязневич. По ее словам, волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте; они намерены жаловаться на факт применения силы.

Задержанных отпустили без составления протоколов, потому что полицейские не смогли квалифицировать их правонарушение, заявила координатор штаба Собчак.