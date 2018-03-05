Напавший на Ксению Собчак оказался стажером Мосгордумы. Собчак утверждала, что он помощник спикера

Мужчина, обливший водой Ксению Собчак, является стажером Мосгордумы, заявил в фейсбуке председатель городского законодательного собрания Алексей Шапошников.

По его словам, нападавший не является ни штатным сотрудником Аппарата Мосгордумы, ни его помощником. Тем не менее, Шапошников принес извинения Собчак.