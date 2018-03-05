Напавший на Ксению Собчак оказался стажером Мосгордумы. Собчак утверждала, что он помощник спикера
Мужчина, обливший водой Ксению Собчак, является стажером Мосгордумы, заявил в фейсбуке председатель городского законодательного собрания Алексей Шапошников.
По его словам, нападавший не является ни штатным сотрудником Аппарата Мосгордумы, ни его помощником. Тем не менее, Шапошников принес извинения Собчак.
«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», — написал Шапошников.
Неизвестный мужчина с криком «Это за Жириновского!» выплеснул стакан воды на кандидата в президенты Ксению Собчак 4 марта в Петровском путевом дворце в Москве. Собчак поскользнулась на разлившейся воде и упала. Изначально она утверждала, что нападавший толкнул ее.
Мужчину задержали. Собчак заявила, что его зовут Алан Дзуцев и он помощник спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова; Собчак призвала Шапошникова уволить его. В пресс-службе спикера ответили, что нападавший не является его официальным помощником.