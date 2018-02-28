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Жириновский обругал Собчак матом на дебатах. Собчак облила его водой
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак во время дебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» 28 февраля. Собчак сделала Жириновскому замечание, когда он начал спорить с Сергеем Бабуриным. Лидер ЛДПР назвал Собчак дурой, добавив еще несколько эпитетов. После этого Собчак плеснула ему водой в лицо. Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир 28 февраля в 23:00.