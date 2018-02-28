Жириновский обругал Собчак матом во время дебатов на «России 1»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля.

Жириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее «******» [проституткой]. «Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?» — ответила Собчак.

Конфликт между Жириновским и Собчак произошел во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский начал спорить с Бабуриным, из-за чего Собчак сделала ему замечание. В ответ лидер ЛДПР назвал Собчак дурой. Она плеснула ему в лицо водой, после чего Жириновский нецензурно выругался. Запись инцидента можно посмотреть на ютьюбе.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир в 23:00.