Центризбирком обнаружил 13 иностранных счетов Павла Грудинина

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения имел 13 счетов в швейцарском банке. Об этом журналистам сообщил член Центризбиркома Александр Кинев.

Сам Грудинин сообщал налоговой только о двух счетах, однако после запроса ФНС в швейцарские уполномоченные органы выяснилось, что по состоянию на конец 2017 года у кандидата были еще 11 счетов, на которых находилось более миллиона долларов и пяти с половиной килограммов золота, уточняет РАПСИ.

Грудинин уведомлял ЦИК о закрытии иностранных счетов, но, по словам Кинева, подтверждающих это документов нет.

В связи с этим Центризбирком планирует изменить информационный плакат о кандидатах в президенты РФ и добавить туда данные об иностранных счетах Грудинина.

По закону ЦИК не имеет права отстранять кандидата с зарубежными счетами от участия в выборах, но обязан проинформировать граждан о нарушениях. Центризбирком также может обратиться в Верховный суд, который своим решением имеет право снять кандидата с выборов.