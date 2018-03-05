Центризбирком обнаружил 13 иностранных счетов Павла Грудинина

Интерфакс
12:17, 5 марта 2018
Надежный источник

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения имел 13 счетов в швейцарском банке. Об этом журналистам сообщил член Центризбиркома Александр Кинев.

Сам Грудинин сообщал налоговой только о двух счетах, однако после запроса ФНС в швейцарские уполномоченные органы выяснилось, что по состоянию на конец 2017 года у кандидата были еще 11 счетов, на которых находилось более миллиона долларов и пяти с половиной килограммов золота, уточняет РАПСИ.

Грудинин уведомлял ЦИК о закрытии иностранных счетов, но, по словам Кинева, подтверждающих это документов нет.

В связи с этим Центризбирком планирует изменить информационный плакат о кандидатах в президенты РФ и добавить туда данные об иностранных счетах Грудинина.

По закону ЦИК не имеет права отстранять кандидата с зарубежными счетами от участия в выборах, но обязан проинформировать граждан о нарушениях. Центризбирком также может обратиться в Верховный суд, который своим решением имеет право снять кандидата с выборов.

«Пока мы полагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в плакаты, которые будут размещены на участках и дополнить его соответствующими сведениями о выявленных счетах и недостоверности сведений», — пояснил член ЦИК.

Интерфакс
2 марта Павел Грудинин был вызван в ЦИК для прояснения ситуации с иностранными счетами, которые, согласно избирательному законодательству, кандидат в президенты должен закрыть.
Ранее сам Грудинин объяснял, что открыл счета в зарубежных банках для оплаты за границей операций для своей матери и сестры. По его словам, 28 декабря 2017 года он получил подтверждение о закрытии всех иностранных счетов, однако впоследствии выяснилось, что в банке остались «два транзитных счета, о которых он даже не знал».
Изначально кандидат от КПРФ заявлял Центризбиркому, что вообще не имеет зарубежных счетов. Но в начале января 2018 года Грудинин уточнил, что счета у него все-таки были и на них в общей сложности находились 14,4 миллиона рублей.

Что нужно знать о Павле Грудинине

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