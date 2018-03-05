Предвыборный сайт Собчак возобновил работу после взлома

Meduza
19:46, 5 марта 2018
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Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак восстановил работу после взлома. Он был недоступен около двух часов.

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Неизвестный мужчина 4 марта облил Собчак водой с криком «Это за Жириновского». Против него возбудили дело о мелком хулиганстве. Нападавший оказался стажером Мосгордумы; после нападения на Собчак его исключили из числа стажеров.
Ксения Собчак выплеснула на лидера ЛДПР Владимира Жириновского стакан воды во время дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля. Таким образом она отреагировала на оскорбления со стороны Жириновского.

Собчак и Жириновский

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