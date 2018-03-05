Предвыборный сайт Ксении Собчак взломали. На нем разместили картинку с Жириновским и бутылкой воды

На момент публикации новости сайт Собчак не открывался; на главной странице была надпись «Файл не найден». Как сообщается в телеграм-канале штаба Собчак, изначально после взлома переадресация с сайта вела на картинку с Владимиром Жириновским и бутылкой воды.

Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак 5 марта был взломан, сообщается в официальной группе штаба Собчак во «ВКонтакте».

«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Пожалуйста, имейте это в виду, если увидите на сайте подозрительную информацию», — сказано в группе штаба Собчак во «ВКонтакте».

Во время дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. Она в ответ облила его водой.

4 марта неизвестный мужчина вылил на Собчак стакан воды с криком «Это за Жириновского». Против него возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

Нападавший (Собчак заявила, что его зовут Алан Дзуцев, официально его имя не сообщалось) стажировался в Мосгордуме. 5 марта стало известно, что его исключили из числа стажеров.