Полиция начала проверку по факту отравления таллием на авиазаводе в Таганроге
Главное управление МВД по Ростовской области начало проверку по факту массового отравления таллием на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева в Таганроге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД.
Результаты проверки станут известны через несколько дней, пишет агентство со ссылкой на источник.
«Пока рассматривается несколько версий произошедшего, особенно, в свете того, что таллий не используется на предприятии. Нужно понимать, что часть объектов предприятия — режимные, и это создает определенные сложности», — сказал собеседник «Интерфакса».
Об отравлении таллием на таганрогском авиазаводе стало известно 1 марта из публикации ростовского издания «Блокнот». Сотрудники завода — в основном, из юридического и контрактно-договорного отделов — почувствовали недомогание в декабре 2017 года. Они стали жаловаться на потерю волос, боли в мышцах, животе и груди; к врачам по этому поводу обратились около 20 человек.
Руководство авиазавода несколько месяцев убеждало сотрудников «не поднимать шум». В начале марта директор предприятия на встрече с работниками перестал скрывать факт отравления. По данным «Коммерсанта», он заявил, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. Завод пообещал возместить пострадавшим расходы на лечение.