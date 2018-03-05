Полиция начала проверку по факту отравления таллием на авиазаводе в Таганроге

Главное управление МВД по Ростовской области начало проверку по факту массового отравления на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева в Таганроге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД.

Результаты проверки станут известны через несколько дней, пишет агентство со ссылкой на источник.