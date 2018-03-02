Путин отверг начало новой холодной войны

Владимир Путин назвал «пропагандой» мнения аналитиков о начале новой холодной войны, возникшие после объявления о имеющихся у России новых видов вооружений. Об этом российский президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По мнению Путина, гонка вооружений началась еще в 2002 году, когда США вышли из договора по ПРО.

Президент подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались «выкинутыми на ветер».