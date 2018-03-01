Пентагон: США не удивлены заявлениям Путина о новом оружии и «полностью подготовлены»

Отвечая на вопрос о том, могли ли США спровоцировать создание Россией новых вооружений, Уайт подчеркнула, что противоракетная оборона США не направлена против РФ и в России «об этом знают».

«Американский народ может быть уверен: мы », — сказала она.

Минобороны США «не удивлено» заявлениями Владимира Путина о новом российском вооружении, заявила представитель ведомства Дана Уайт на ежедневном брифинге.

1 марта во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании в России нового оружия, в том числе ядерного, не имеющего аналогов в мире. Некоторые разработки, по словам президента РФ, неуязвимы для зарубежных систем противоракетной обороны.

Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и призвал другие страны к диалогу.