«Коммерсант»: подозреваемый в контрабанде кокаина получил 1000 долларов за каждый отправленный чемодан

Коммерсант
07:13, 2 марта 2018
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Кокаин из Аргентины мог доставляться в Россию в чемоданах, упакованных как дипломатическая почта, с 2012 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на показания бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянова, арестованного по делу о контрабанде наркотиков.

Абянов рассказал, что в 2012 году с ним впервые связался Андрей Ковальчук (его следствие считает организатором поставок кокаина) и попросил отвезти его с вещами в аэропорт. Среди вещей Ковальчука был большой чемодан, который он попросил завхоза отправить отдельно.

Ковальчук, по словам Абянова, сказал ему, что в чемодане находятся подарки и продукты. Бывший завхоз утверждает, что чемодан не открывал и что там находилось на самом деле, он не знал.

С аналогичными просьбами отправить в Россию чемоданы Ковальчук обращался к Абянову в 2014 и 2015 годах. Он просил упаковать груз как дипломатическую почту.

Абянов, следует из его показаний, считал, что занимается контрабандой «вина, кофе и полудрагоценных камней», но не подозревал, что в чемоданах находятся наркотики. За каждый чемодан, отправленный таким образом, Абянов получал по 1000 долларов.

В 2016 году, когда срок его командировки подходил к концу, Абянов перевез полученные от Ковальчука чемоданы, хранившиеся в посольстве, в школу. Ковальчук, следует из материалов дела, пытался договориться о перевозке контрабанды с новым завхозом, однако тот проверил содержимое чемоданов и нашел в них кокаин.

Адвокат Абянова заявил «Коммерсанту», что ему неизвестно об этих показаниях своего подзащитного, поскольку он не участвовал в его первом допросе.

«Внутрь я не заглядывал», — сообщил на допросе господин Абянов, полагавший, что в чемодане 20–25 бутылок вина, «так как по весу это совпадало».

Коммерсант
В феврале стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружены 12 чемоданов с кокаином. Чемоданы, по версии следствия, оставил в школе бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, возвращавшийся после командировки в Россию.
Абянов и еще два фигуранта дела — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы в декабре.
Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором поставок кокаина в Россию через посольство в Аргентине, был объявлен в розыск. Его задержали в Германии в начале марта. Ковальчук, как сообщалось, называл себя сотрудником службы безопасности посольства России в Германии. МИД РФ это отрицает.

Дело о контрабанде наркотиков в Россию

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