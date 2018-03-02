«Коммерсант»: подозреваемый в контрабанде кокаина получил 1000 долларов за каждый отправленный чемодан

Кокаин из Аргентины мог доставляться в Россию в чемоданах, упакованных как дипломатическая почта, с 2012 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на показания бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянова, арестованного по делу о контрабанде наркотиков.

Абянов рассказал, что в 2012 году с ним впервые связался Андрей Ковальчук (его следствие считает организатором поставок кокаина) и попросил отвезти его с вещами в аэропорт. Среди вещей Ковальчука был большой чемодан, который он попросил завхоза отправить отдельно.

Ковальчук, по словам Абянова, сказал ему, что в чемодане находятся подарки и продукты. Бывший завхоз утверждает, что чемодан не открывал и что там находилось на самом деле, он не знал.

С аналогичными просьбами отправить в Россию чемоданы Ковальчук обращался к Абянову в 2014 и 2015 годах. Он просил упаковать груз как дипломатическую почту.

Абянов, следует из его показаний, считал, что занимается контрабандой «вина, кофе и полудрагоценных камней», но не подозревал, что в чемоданах находятся наркотики. За каждый чемодан, отправленный таким образом, Абянов получал по 1000 долларов.

В 2016 году, когда срок его командировки подходил к концу, Абянов перевез полученные от Ковальчука чемоданы, хранившиеся в посольстве, в школу. Ковальчук, следует из материалов дела, пытался договориться о перевозке контрабанды с новым завхозом, однако тот проверил содержимое чемоданов и нашел в них кокаин.

Адвокат Абянова заявил «Коммерсанту», что ему неизвестно об этих показаниях своего подзащитного, поскольку он не участвовал в его первом допросе.