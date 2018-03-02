Подозреваемый в контрабанде кокаина через российское посольство задержан в Германии

Андрей Ковальчук, подозреваемый в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине, задержан в Германии. Об этом «Интерфаксу» заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом. Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу», — рассказал адвокат.

Андрей Ковальчук, называющий себя сотрудником службы безопасности посольства России в Германии, ранее был заочно арестован Тверским судом Москвы по подозрению в организации поставок наркотиков из Аргентины в Россию. В рамках этого дела в России задержаны трое человек, в том числе бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов.

Поводом к возбуждению уголовного дела стало обнаружение в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с 362 килограммами кокаина, оставленных Ковальчуком для переправки в Россию с дипломатической почтой. Сам Ковальчук утверждает, что стал жертвой провокации и оставлял на хранение в посольстве чемоданы с личными вещами, кофе, алкоголем и подарками.