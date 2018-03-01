Посольство в Аргентине назвало россиянина с чемоданом кокаина в аэропорту «обычным наркокурьером»
В российском посольстве в Аргентине заявили, что задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса россиянин с чемоданом кокаина не имеет отношения к уголовному делу о контрабанде наркотиков через дипмиссию.
Аргентинская полиция пока официально не уведомила посольство о задержании. Имя задержанного в дипмиссии также не назвали.
«Полагаем, что с „кокаиновым делом“ данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере», — отметили в посольстве.
Россиянина задержали в аэропорту 27 февраля. При себе у него был чемодан с двойным дном, где было спрятано 4 килограмма кокаина.
О задержании стало известно вскоре после спецоперации в российском посольстве в Аргентине. Там обнаружили почти 400 килограммов кокаина, которые готовили к отправке в Россию. Российские и аргентинские спецслужбы задержали по этому делу пять человек, один из которых — бывший завхоз посольства.
Москва отрицает возможную связь других сотрудников или чиновников с контрабандой кокаина, а также тот факт, что для перевозки чемоданов с мукой под видом кокаина (его подменили спецслужбы) могли использовать служебный самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.