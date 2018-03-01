Посольство в Аргентине назвало россиянина с чемоданом кокаина в аэропорту «обычным наркокурьером»

В российском посольстве в Аргентине заявили, что задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса россиянин с чемоданом кокаина не имеет отношения к уголовному делу о контрабанде наркотиков через дипмиссию.

Аргентинская полиция пока официально не уведомила посольство о задержании. Имя задержанного в дипмиссии также не назвали.