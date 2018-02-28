В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

Аргентинская полиция задержала в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина. Об этом в своем фейсбуке сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

По ее словам, наркотики были найдены при досмотре в двойном дне чемодана. Буллрич добавила, что власти приняли решение «усилить контроль по всей стране» после обнаружения 389 килограммов кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.

Un ciudadano ruso despacha sus valijas en Ezeiza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria hace un control exhaustivo y... Опубликовано Patricia Bullrich 27 февраля 2018 г.

По информации Сlarin, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается. Известно лишь, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.