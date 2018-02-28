В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина
Аргентинская полиция задержала в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина. Об этом в своем фейсбуке сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.
По ее словам, наркотики были найдены при досмотре в двойном дне чемодана. Буллрич добавила, что власти приняли решение «усилить контроль по всей стране» после обнаружения 389 килограммов кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.
Un ciudadano ruso despacha sus valijas en Ezeiza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria hace un control exhaustivo y...Опубликовано Patricia Bullrich 27 февраля 2018 г.
По информации Сlarin, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается. Известно лишь, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.