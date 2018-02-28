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Зятя Трампа лишили доступа к гостайнам США

CNN
07:08, 28 февраля 2018
Надежный источник

Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер лишен доступа к ежедневным сводкам, которые составляются для Дональда Трампа спецслужбами и содержат наиболее ценные секретные сведения.

Соответствующее решение, сообщает CNN, на прошлой неделе принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Уровень допуска Кушнера понизили с самого высшего до «секретного».

Как выяснила газета The Washington Post, власти как минимум четырех стран рассматривали возможность манипулирования Джаредом Кушнером, используя его «финансовые трудности и недостаток опыта во внешней политике». В частности, такие планы обсуждались в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Израиле и Мексике, рассказали газете неназванные американские чиновники.

Кушнер согласился с решением о лишении допуска и не будет просить президента о возобновлении доступа к секретным данным, рассказал источник, знакомый с ситуацией. (англ.яз.)

CNN

Кто такой Джаред Кушнер

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