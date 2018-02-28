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«Ведомости»: в послании Федеральному собранию Путин объявит об увеличении расходов на образование и здравоохранение

Ведомости
06:27, 28 февраля 2018
Надежный источник

Основными темами послания Федеральному собранию, с которым выступит 1 марта Владимир Путин, как ожидается, станут развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговая и судебная реформы. Об этом сообщили «Ведомостям» несколько федеральных чиновников.

В частности, по словам собеседников издания, Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Будут ли объявлены конкретные суммы, источники «Ведомостей» сказать затруднились.

Также, предположили собеседники издания, президент будет говорить о борьбе с бедностью. Один из источников считает, что Путин может поставить цель — снизить бедность вдвое.

Источники «Газеты.ру», в свою очередь, сообщили, что в послании Путин процитирует некоторые сочинения школьников, которые они писали на тему «Россия, устремленная в будущее».

Кроме того, по их словам, Путин может подробно рассказать о «рывке в развитии страны», о необходимости которого он говорил ранее. Речь может идти о несырьевой энергетике, космических технологиях или создании цифровой инфраструктуры, сказал один из собеседников издания.

О сокращении расходов президент говорить не станет, считает один из чиновников. Как и о конкретных налоговых изменениях — скорее предложит определить и зафиксировать на несколько лет параметры налоговой системы, которая должна стимулировать рост новых производств и пополнить бюджеты регионов, говорят два чиновника.

Ведомости
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта в Гостином дворе в Москве.
Изложенные в послании идеи, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, станут основой предвыборной программы Путина, баллотирующегося на очередной срок.
По данным источников РБК, в Кремле уже начата подготовка новых «майских указов», в основу которых лягут идеи из послания Федеральному собранию. Эти указы, среди которых направленные на борьбу с бедностью, как ожидается, будут подписаны после инаугурации. Предыдущие «майские указы» были подписаны Путиным в 2012 году.

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