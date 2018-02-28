«Ведомости»: в послании Федеральному собранию Путин объявит об увеличении расходов на образование и здравоохранение

Основными темами послания Федеральному собранию, с которым выступит 1 марта Владимир Путин, как ожидается, станут развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговая и судебная реформы. Об этом сообщили «Ведомостям» несколько федеральных чиновников.

В частности, по словам собеседников издания, Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Будут ли объявлены конкретные суммы, источники «Ведомостей» сказать затруднились.

Также, предположили собеседники издания, президент будет говорить о борьбе с бедностью. Один из источников считает, что Путин может поставить цель — снизить бедность вдвое.

Источники «Газеты.ру», в свою очередь, сообщили, что в послании Путин процитирует некоторые сочинения школьников, которые они писали на тему «Россия, устремленная в будущее».

Кроме того, по их словам, Путин может подробно рассказать о «рывке в развитии страны», о необходимости которого он говорил ранее. Речь может идти о несырьевой энергетике, космических технологиях или создании цифровой инфраструктуры, сказал один из собеседников издания.