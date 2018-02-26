Кремль начал подготовку новых «майских указов»

Обновление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обсуждают подготовку новых документов, аналогичных тем, которые Владимир Путин подписал в мае 2012 года.

В Кремле начали подготовку новых «майских указов», которые президент мог бы подписать вскоре после инаугурации в мае 2018 года. Об этом со ссылкой на неназванного федерального чиновника и другие источники сообщает РБК.

Содержание новых указов пока неизвестно, так как администрация президента продолжает сбор предложений от министерств и ведомств, пояснили собеседники издания. При этом ожидается, что указы станут продолжением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно стать первым анонсом его предвыборной программы.

Одной из основных тем новых указов, по информации РБК, может стать борьба с бедностью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК по поводу новых «майских указов».